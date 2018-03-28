إغلاق لجان الاقتراع وبدء فرز الأصوات في القليوبية

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اغلقت منذ قليل اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية عقب الانتهاء من التصويت في اليوم الثالث  لانتخابات الرئاسة، وبدء القضاه فتح صناديق الاقتراع وفرز الاصوات وبدأت المؤشرات الاولية اكتساح المرشح عبدالفتاح السيسي علي منافسه موسي مصطفي موسي بفارق كبير جدا.
وكانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت يوم الاثنين الماضي في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمرت لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.
وتضم القليوبية10 دوائر بـ 16 لجنة عامة، و674 لجنة،  546 مقارًا انتخابيًا ما بين 523 مقرًا داخل المدارس و23 مقرًا خارج المدارس، وعدد 1386 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و48 ألف و951 ناخب وناخبة.





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