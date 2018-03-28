أديب لـ "المصريين": "اللي يزعل سيبوه يصوت"

28 مارس 2018 - 10:31 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب شكره وتقديره لكل من شارك بالانتخابات الرئاسية وادلى بصوته، مشيرا الى إنه لم يجد أي لجنة انتخابية فارغة رغم الأجواء السيئة في كل أنحاء مصر، وهذا أمر جيد.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e "، مساء الأربعاء:" بشكركوا كلكم شكرًا جزيلًا، وربنا يبارك ليكو، اللي يزعل سيبوه يصوت، مصر الآن قد عبرت".

وانطلقت الإثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، واستمرت ثلاث ايام ، ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.