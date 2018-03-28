مدرسة الميناء بالغردقة السيسى 1706 موسى 96 صوت

لميس جابر: أنا "مطبلاتية" والرقص أمام اللجان وطنية
أول تعليق لـ موسى مصطفى عن مؤشرات خسارته
فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي
منافس السيسي : " أنا فخور ومبسوط"
"الأرصاد" تحذر: نشاط الرياح مستمر مع سقوط أمطار
مؤشرات أولية.. 2451 صوت للسيسي و64 لـ موسي بإحدى لجان الشرقية
أديب لـ "المصريين": "اللي يزعل سيبوه يصوت"
وفاة سيدة أثناء رقصها أمام لجان الانتخابات
استثمارات قطر بـ «سواكن» السودانية تضاعف الأزمة مع مصر
المحافظون يحفزون.. والمواطنون عازفون
حسن حمدان
فجر
04:29
شروق
05:53
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:17
عشاء
19:47