» مؤشرات أولية: تقدم السيسي على منافسه بلجنة مصر الجديدة

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كشف المسئولون في اللجنة الانتخابية رقم 22 في مدرسة الطبري الإعدادية في حي مصر الجديدة أن إجمالى عدد من لهم حق التصويت يبلغ 5484 ، وعدد من أدلوا بأصواتهم 2069، وأظهرت المؤشرات الأولية تفوق الرئيس عبدالفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى.

هذا ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.

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