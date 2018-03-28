منافس السيسي : " أنا فخور ومبسوط"

28 مارس 2018 - 11:21 م

علق موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، على المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية ، قائلا:" أيا كانت النتيجة أنا فخور ومبسوط".

وقال "موسى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم":"إنه كان لديه 7800 توكيل لمتابعة الانتخابات في كافة اللجان الانتخابية، ".

وأضاف:"أنه شارك في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الأمن القومي لمصر، ولعدم تحول الانتخابات إلى استفتاء".

وانطلقت الإثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية، ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.