» فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي

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كشفت المؤشرات الأولية، للأعمال فرز الأصوات في لجنة 31 عين شمس عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على 2114 والمرشح موسى مصطفى موسى 74 صوتا، 74 صوتا باطلا.

كما أظهرت النتائج الأولية في لجنة 32 عين شمس حصول السيسى على 1948 والمرشح موسى مصطفى موسى 56 صوتا و203 باطلًا.

وأوضحت النتائج غير الرسمية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية بمدرسة الثانوية المطرية بنين حصول السيسى على 1868 والمرشح موسى مصطفى موسى 76 صوتا و192 باطلًا.

وأظهرت النتائج الأولية في لجنة 2 بمدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على 1029 والمرشح موسى مصطفى موسى 19 صوتا و58 باطلًا.


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