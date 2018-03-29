لميس جابر: أنا "مطبلاتية" والرقص أمام اللجان وطنية

29 مارس 2018 - 12:03 ص

أكدت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والأديبة، أن الاحساس بالتحدي هو الذي دفع المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت "جابر" في حوار لها مع برنامج "القاهرة والناس"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" :" مصر بها ديموقراطية لم تتكرر من قبل"، مضيفة:" أنا بطبل كويس أوي، مطبلاتية طالما إللي بيقف جنب بلده يبقى مطبلاتي".

وعن انتقاد السيدات الذين رقصوا امام اللجان علقت قائلة:" إن الذين رقصوا أمام اللجان الانتخابية فعلوا ذلك من منطلق وطني".