رأي مفاجيء لنجل الحويني في وفاة سيدة أثناء رقصها

أحمد عادل شعبان
وأضاف: "حبيبي الغالي:احذر، فالموت يأتِ بغتة ولا يعرف كبيرًا ولا صغيرًا، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرو ن ساعة ولا يستقدمون. .. حبيبي الغالي: إياك والتسويف فهو مركب إبليس يسير به في تخديرك وإذلال نفسك اللوامة حتى إذا بلغت روحك الحلقوم قلت أتوب؟!
وحينها لا تـقـبـل توبتك وأوبتك .. حبيبي الغالي: الآن تب ولا تسوف واقلع عن المعصية فورًا واندم على تقصيرك في حق ربك واعزم على عدم العودة مرة أخرى، فقد تكون الآن أو اليوم أو غدًا من أهل القبور .. حبيبي الغالي: الموت لو يستأذن الميتين .:. أهل المعاصي ما يموتون عاصين" .. مضيفا : "اللهم اقبضنا إليك غير مضيِّعين ولا مفرِّطين ولا مبدلين .. أحسن اللهم خاتمتنا وتوفنا على طاعة".
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