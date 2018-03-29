إعلامي يكشف 5 معلومات تقشعر لها الأبدان عن "صلاح"

29 مارس 2018 - 07:23 ص

كشف الإعلامي الرياضي أحمد سعيد عدة معلومات تقشعر لها الأبدان حول نشاطات قام بها النجم المصري محمد صلاح خلال الأيام الماضية دون أن يفصح عنها .

