إعلامي يكشف 5 معلومات تقشعر لها الأبدان عن "صلاح"

كشف الإعلامي الرياضي أحمد سعيد عدة معلومات تقشعر لها الأبدان حول نشاطات قام بها النجم المصري محمد صلاح خلال الأيام الماضية دون أن يفصح عنها .
وقال "سعيد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الأسبوع دة الأسطورة محمد صلاح اتكفل بجميع تكاليف زواج اهل قريته اللي معندهمش القدرة المادية للزواج واللي بلغت إجمالي 4 مليون و500 ألف بواقع 70 عريس وعروسة".
وأضاف: "طبعا دة غير جهاز لسرطان العظام ب12 مليون جنيه و7 مليون لمعهد ديني و5 مليون لمستشفي طنطا و5 مليون للبنية التحتية في شوارع طنطا ده غير مرتبات شهرية لمحتاجين وكل هدف بيحرزه بيدبح عجول وغير إنه عامل جمعية صلاح الخيرية اللي بتساعد 3000 محتاج شهريا بالإضافة إلي 31 سماعة أذن متطورة من ألمانيا قيمة الواحدة ب50 ألف لأطفال قريته اللي بيعانوا من الصم .. غير 17 حالة في إنجلترا أعلنوا إسلامهم اقتداء بأخلاقه و روحه اللي بيظهر فيها تعاليم الإسلام الحنيف والي هما قالوا الكلام دة بنفسهم علي صفحاتهم الشخصية".
وأضاف: "النهاردة نادي ليفربول أعلن عن القيمة التسويقية المحتملة لانتقالات محمد صلا الصيف المقبل ب520 مليون يورو ، طبعا هو مش بينشر ولا بيقول حاجة عن الخير اللي بيعملة لكن المؤسسات هي اللي بتقول عشان تشجع الناس يتعاونوا معاهم.
فعلا الخلق الادب بيتجمعوا فيه وربنا يكرمه بكل حسنة بيعملها.. مضيفًا: " عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يتّبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى واحد : يتبعه أهله ، وماله ، وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم".