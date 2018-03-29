» أديب: الرقص أمام اللجان كاستقبال الرسول بعد الهجرة

متابعات
دافع الإعلامي عماد الدين أديب عن رقص بعض السيدات والرجال أمام اللجان الانتخابية ، واصفا هذا السلوك أنه "شبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول".
وأضاف: "أقول هذا مع الفارق في التشبيه بطبيعة الحال حتى لا يصطاد البعض في الماء العكر".
وتابع في مداخلة مع برنامج "مصر تتحدى" المذاع على فضائية "DMC" : "الرقص جين متوارث في الشعب المصري منذ أيام الفراعنة ، ولو تابعت الجداريات ستجد أن الرقص كان أحد الوسائل للتعبير عن السعادة ، والخبير زاهي حواس يؤكد ذلك".
واستدرك : "طبعا نرفض الرقص المبتذل الذي يستهدف الإثارة ويكون على موسيقى فجة".
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