» أديب: الرقص أمام اللجان كاستقبال الرسول بعد الهجرة

29 مارس 2018 - 08:01 ص

دافع الإعلامي عماد الدين أديب عن رقص بعض السيدات والرجال أمام اللجان الانتخابية ، واصفا هذا السلوك أنه "شبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول".



وأضاف: "أقول هذا مع الفارق في التشبيه بطبيعة الحال حتى لا يصطاد البعض في الماء العكر".



وتابع في مداخلة مع برنامج "مصر تتحدى" المذاع على فضائية "DMC" : "الرقص جين متوارث في الشعب المصري منذ أيام الفراعنة ، ولو تابعت الجداريات ستجد أن الرقص كان أحد الوسائل للتعبير عن السعادة ، والخبير زاهي حواس يؤكد ذلك".



واستدرك : "طبعا نرفض الرقص المبتذل الذي يستهدف الإثارة ويكون على موسيقى فجة".

