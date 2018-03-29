  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:00 ص
بحث متقدم
أديب

هكذا سخر "أديب" من النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

صلاح

إعلامي يكشف 5 معلومات تقشعر لها الأبدان عن "صلاح"

السيسي وموسي

هذا عدد المصوتين في الانتخابات بجميع محافظات مصر

السيسي

كم حصد "السيسي" أصواتا في شمال سيناء؟

وفاة سيدة أثناء رقصها أمام اللجان

رأي مفاجيء لنجل الحويني في وفاة سيدة أثناء رقصها

لميس جابر للحكومة: «ألغوا الدعم إحنا في حالة حرب»

لميس جابر: أنا "مطبلاتية" والرقص أمام اللجان وطنية

موسي مصطفي موسي

أول تعليق لـ موسى مصطفى عن مؤشرات خسارته

السيسي

فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي : " أنا فخور ومبسوط"

الأرصاد: عاصفة ترابية تجتاح مصر

"الأرصاد" تحذر: نشاط الرياح مستمر مع سقوط أمطار

أديب: الرقص أمام اللجان كاستقبال الرسول بعد الهجرة

الصفحة الأخيرة

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

متابعات

أخبار متعلقة
#

رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات

#

برلمانية: الرقص أحسن من حاجة تانية

#

باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان

#

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

الرقص

عماد اديب

دافع الإعلامي عماد الدين أديب عن رقص بعض السيدات والرجال أمام اللجان الانتخابية ، واصفا هذا السلوك أنه "شبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول".

وأضاف: "أقول هذا مع الفارق في التشبيه بطبيعة الحال حتى لا يصطاد البعض في الماء العكر".

وتابع في مداخلة مع برنامج "مصر تتحدى" المذاع على فضائية "DMC" : "الرقص جين متوارث في الشعب المصري منذ أيام الفراعنة ، ولو تابعت الجداريات ستجد أن الرقص كان أحد الوسائل للتعبير عن السعادة ، والخبير زاهي حواس يؤكد ذلك".

واستدرك : "طبعا نرفض الرقص المبتذل الذي يستهدف الإثارة ويكون على موسيقى فجة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي: الأصوات الباطلة تتفوق على السيسي وموسى
» التايمز: اللجان كانت خاوية رغم الادعاءات بحدوث العكس
» بي بي سي: 6 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم
» قصة أول فتاة مصرية تعمل مُحكمة لكرة القدم للرجال
» أديب: الرقص أمام اللجان كاستقبال الرسول بعد الهجرة
» لاعبون سيتخلى عنهم ريال مدريد .. أبرزهم هذا النجم
» عدد مذهل يموت سنويا نتيجة تناول المضادات الحيوية
» لا تشتري هاتف ذكي لطفلك لهذه الأسباب الخطيرة
» فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي
» مفأجاة عن نسبة المشاركة بالانتخابات
» تقدم السيسي باكتساح على منافسه بإحدى لجان المعادي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018