هكذا سخر "أديب" من النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

29 مارس 2018 - 08:13 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب من النتائج الأولية المنشورة على العديد من المواقع بخصوص انتخابات الرئاسة ، وبخاصة مع التفوق الأولي للأصوات الباطلة على المرشح موسى مصطفى موسى في بعض اللجان .



وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "شكرا للأصوات الباطلة فقد عوضت بعض الشيء غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية" .. مضيفًا: "شكل محترم وإيجابى لكى يعبر المصري عن رأيه" حسب تعبيره.

