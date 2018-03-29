هكذا سخر "أديب" من النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

أحمد عادل شعبان
سخر الإعلامي عمرو أديب من النتائج الأولية المنشورة على العديد من المواقع بخصوص انتخابات الرئاسة ، وبخاصة مع التفوق الأولي للأصوات الباطلة على المرشح موسى مصطفى موسى في بعض اللجان .
وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "شكرا للأصوات الباطلة فقد عوضت بعض الشيء غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية" .. مضيفًا: "شكل محترم وإيجابى لكى يعبر المصري عن رأيه" حسب تعبيره.
شكرا للاصوات الباطله فقد عوضت بعض الشيء غياب المنافسه في الانتخابات الرئاسيه . شكل محترم وايجابى لكى يعبر المصري عن رايه— Amr adib (@Amradib) March 28, 2018
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