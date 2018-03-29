قصة أول فتاة مصرية تعمل مُحكمة لكرة القدم للرجال

29 مارس 2018 - 08:25 ص

أدارت المُحكمة المصرية منى عطا الله مباراة لكرة القدم بين فريقي حلوان وأبو النمرس بدوري الدرجة الثالثة للرجال ، مما سلط الأضواء على مسيرتها في مجال التحكيم .



وأصبحت منى حكما مساعدا بقرار من لجنة الحكام بـ #الاتحاد_المصري لكرة القدم، وصرّحت لـ"العربية.نت" بأنها ولدت في عائلة رياضية، فوالدها وأشقاؤها الأربعة يقومون بالتحكيم في دوري الدرجة الأولى المصري، حتى شقيقتها أسماء تعمل حكما مساعدا لكرة القدم النسائية.

وأضافت منى أن حبها لكرة القدم وتعلقها بها كان بسبب والدها، حيث كان الوالد يجمعها وأشقاءها عندما كانوا أطفالا لمشاهدة مباريات #كرة_القدم، وكان يناقشهم ويشرح لهم قوانين اللعبة، وأشارت إلى أنها التحقت بكلية التربية الرياضية.

كما أكدت منى أنها تقدمت بأوراقها كي تعمل حكما لكرة القدم عندما أعلن الاتحاد المصري فتح باب التقديم للنساء، وذلك لخوض تجربة إدارة مباريات الكرة، وكان ذلك عام 1998، وأضافت أنه تم قبولها حيث كانت ضمن أول دفعة حكام نساء في مصر.