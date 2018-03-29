هكذا علق "البرادعي" علي الانتخابات الرئاسية

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الدكتور محمد البرادعي
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الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس الجمهورية

الديمقراطية

البرادعي

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق على الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن أساليب الديمقراطية يمكن تطبيقها بأشكال متنوعة ولكن جوهرها يظل واحدا مهما كان مقدار الصخب والغوغائية.

وقال "البرادعي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ببساطة : الديمقراطية هى أسلوب حياة ومنظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والحريّة والمساواة للجميع أياً كانت اختلافاتهم.. قد تتنوع أساليب تطبيقها ولكن يبقى جوهرها واحد مهما كان مقدار الصخب والغوغائية. إذا غاب هذا "الجوهر" غاب عنها أهل الضمير وأصحاب المستقبل".

وانهالت التعليقات علي تغريده "البرادعي" ، حيث غردأحد النشطاء  قائلا: " وغاب عنها المرشحين و الناخبين ...تقريبا الانتخابات نفسها مجتش".

وأضاف آخر: " بشرط ضمان ادواتها لكي لا تفقد روحها واهمها الدستور فصل السلطات الثلاث !".

فيما غرد ثالث: " لم يكن "جوهر" الديموقراطية مذكورا في المطالب المرفوعة  قبل ثورة يناير،  ولكن كثير مما يحدث كان مطلوبا حينها.  جوهر الديموقراطية لا يتم تغذيتها بالتيار الكهربائي يا سيادة نائب رئيس الجمهورية".


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