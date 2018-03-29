» لماذا بكى إمام الحرم النبوى عند هذه الآية؟

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نشر دكتور غازى  المطرفى أستاذ الفقه بكلية الشريعة بحامعة أم القرى, مقطع فيديو  للشيخ الدكتور  على الحذيفى  إمام المسجد النبوى خلال إمامته بالمصلين فى صلاة الفجر, وظهر فى  صوته خلال تلاوة القرآن بكاء شديد.

وقال غازى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "قرأ الشيخ د.علي الحذيفي في صلاة الفجر: "لقدْ جَاءكمْ رسولٌ من أنفسكمْ عزيزٌ عليه ما عَنِتُم حريصٌ عليكمْ بالمؤمنينَ رءوفٌ رحيمٌ? , صوته وبكى طويلاً".

وأضاف:"بكى الحذيفى وهو في محراب رسول الله?بين بيته ومنبره.وأبرحُ ما يكون الشوق يومًا, إذا دنت الديار من الديارِ".

والشيخ على بن عبد الرحمن الحذيفى, هو أمام المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية, والى جانب عمله بالتدريس الجامعى, شغل مناصب رئيس اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية, وعضو لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, عضو الهيئة العليا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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