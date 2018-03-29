» "سليمان": القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله في الصدور

29 مارس 2018 - 09:45 ص

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مكتب جامعة الأزهر للتميز الدولي، إن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يقررون أن رؤية الإنسان لذاته ولدوره ورسالته في الحياة، ورؤيته للبيئة المحيطة، وكذلك رؤيته للكون والحياة، تتشكل من خلال مصدرين اثنين، هما العقيدة التي يعتقدها الإنسان ويدين بها، والثقافة التي تربى عليها، وتَكوَّن عقلُه ووجدانُه من خلالها.

وأضاف سليمان خلال محاضرة بعنوان "فلسفة المسابقات القرآنية.. ودورها التربوي في تكوين النشء الصالح"، في الندوة العلمية التي عقدتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "آداب حامل القرآن الكريم"، على هامش "المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم، أن قرار إنشاء المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم علامة مضيئة لإحياء دولة التلاوة في القرن الواحد والعشرين.

وأشار "سليمان" إلى أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا، وحدد لنا ثلاثَ غاياتٍ من وجودنا، وهي: عبادة الرحمن، وعمارة الأكوان، ورعاية الإنسان، وأنزل الله تعالى لنا نورًا مبينًا، هو القرآن الكريم، وجعله دستورًا لنا... نتعبدُ بتلاوته، ونحكمُ به، ونتحاكمُ إليه في جميع شؤوننا، ونتقربُ إلى الله تعالى بتلاوته آناء الليل، وأطراف النهار، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَفاطر) 29.

وأوضح أن من فضل الله، ورحمته، وتمام نعمته ومنته، أن جعل هذا القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله له، قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9).

ومن وسائل حفظ الله لكتابه العزيز من التبديل، والتحريف، ومن الزيادة، والنقصان أن يسَّر اللهُ تلاوته، وحفظه في الصدور، فهو الكتاب الوحيد على وجه الأرض المحفوظ في الصدور تواترا، قال تعالى: (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ? وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ) (العنكبوت: 49)، وتأتي مثلُ هذه المسابقات التي أستطيع أن أقول: لعلها جند من جنود الله تعالى، لتأكيد حفظه في قلوبِ إُناسٍ شرفهم الله لحفظ كلامه وحفظ كتابه، فطوبى لهم وحسنُ مآب.

ووجه سليمان رسالته للسيدات بالتأكيد على دور الأسرة في إعانة النشء على حفظ القرآن الكريم، وتأهيلهم للمسابقات، فرغبةُ الطفل في حفظ القرآن الكريم -كما يقول العلماء- لا تتشكلُ بصورة تلقائية عفوية؛ وإنما تحدث نتيجة لتوافر عناصر القدوة في الوالدين، والحرص على التربية الصحيحة التي تطبع في نفس الطفل حب القرآن واحترامه، والرغبة في حفظه والاجتهاد في ذلك، وتحفيزه على ذلك

وفي نهاية كلمته أشاد فضيلة الكاتب والداعية الإسلامي الدكتور/ أحمد علي سليمان بمواقف بعض الدول التي اعتنت عناية خاصة بحملة القرآن وعلى رأسها: مصر، والسعودية، والجزائر، والبحرين، والأردن، والعراق، والكويت، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، والسودان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وتونس، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وباكستان، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد.... وغيرها..

ناصحا السادة المتسابقين أن يشكروا الله على أن اصطفاهم فجعلهم من أهله، وخاصته، وأن يتعلموه ويعملوا به، ويعلمونه لأهلهم، وأفراد مجتمعهم؛ حتى ينالوا بركة هذا القرآن الكريم، وصدق نبينا العظيم القائل في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)،