مفاجآت فى النتائج الأولية لفرز الأصوات بـ"الرئاسية"

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تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات لحصر جميع اللجان الانتخابية العامة والفرعية لإعلان النتيجة النهائية في الانتخابات الرئاسية التي انتهت في العاشرة من مساء أمس وبدأت بعدها مباشرة عملية فرز الأصوات في جميع المحافظات.

وكشفت المؤشرات الأولية للنتائج اللجان التي تم فرزها في أغلب المحافظات عن اقتراب الانتهاء بشك كامل من عملية الفرز وحصر النتيجة للعرض النهائي، والأمر اللافت أن منافس السيسى حصل على أصوات ليست قليلة فى المحافظات فى ظل توقعات من المحللين السياسيين تقول بأنه لن يحصد أى أصوات.

وطبقا للمؤشرات الأولية بالمحافظات يمكن حصر هذه النتائج:-

مؤشرات أولية.. 851 ألفا للسيسي و25 ألفًا لموسى في سوهاج

مؤشرات أولية.. السيسي مليون و631 ألف وموسى 38 ألفا في الدقهلية

مؤشرات أولية.. مليون و537 للسيسي و39 ألفا لموسى في الشرقية

مؤشرات أولية.. السيسي 371489 و موسى 9623 في دمياط

مؤشرات أولية.. السيسي 264140 صوتا وموسى 9571 في أسوان

مؤشرات أولية.. 34742 صوتا للسيسى و2805 لموسى في شمال سيناء

مؤشرات أولية.. 732609 أصوات للسيسي مقابل 25883 لموسى في الفيوم

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 95.5% من نسبة التصويت بمطروح مقابل 4.5% لموسى

مؤشرات أولية.. السيسي يكتسح بـ 910 ألف و810 صوت في كفر الشيخ

مؤشرات أولية.. مليون و311 ألف صوت للسيسي مقابل 40853 لموسى بالإسكندرية

المؤشرات الأولية.. السيسي يكتسح بمليون و568 ألف صوت في البحيرة

مؤشرات أولية.. السيسي يكتسح بـ 145354 صوتًا في السويس

مؤشرات أولية.. السيسي 297551 صوتا وموسى 9696 في الإسماعيلية

نتائج أولية لانتخابات الرئاسية.. المنوفية: السيسي مليون و138 ألفا وموسى 22 ألفا

نتائج أولية لانتخابات الرئاسة.. البحر الأحمر: السيسي 114827 وموسى 6045

مؤشرات أولية.. السيسي 199679 صوتًا وموسى 6816 في بورسعيد

مؤشرات أولية.. الغربية: السيسي مليون و476 ألفا وموسى47 ألفا

مؤشرات أولية.. السيسي 85866 صوتا و4117 لموسى في الوادي الجديد

مؤشرات أولية.. مليون و220 ألف للسيسي وموسى يحصل على 49500 صوت بالمنيا

المؤشرات الأولية لمحافظة الأقصر.. 253108 أصوات للسيسي و5669 لموسى

مؤشرات أولية.. السيسي 727895 صوتًا وموسى 26681 في محافظة بني سويف

مؤشرات أولية.. السيسي يكتسح في قنا بـ524988 صوتًا مقابل 12069 لموسى

السيسي يحصل على 95.6% بجنوب سيناء

مؤشرات الأولية بالقليوبية.. السيسي يحصد مليونا و168 ألف صوت وموسى 35290

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.


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