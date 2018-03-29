ننشر رسالة "قاتل السادات" لشقيقه قبل الإعدام

29 مارس 2018 - 10:04 ص

قام عاصم عبد الماجد بنشر رسالة كتبها خالد الإسلامبولي -قاتل الرئيس الراحل أنور السادات- إلى شقيقه الأكبر محمد الإسلامبولي- المتواجد حاليًا في تركيا.

الرسالة التي أعاد نشرها عبد الماجد علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأتي في سلسلة من الهجوم والرد علي الإعلامية آيات عرابي المحسوبة علي معسكر مؤيدي مرسي والتي تؤكد أن المخابرات الأمريكية كانت علي علم بعملية الاغتيال، وأن جهات سيادية كان لها رغبة في تمرير الحادث.

الرسالة التي كتبها الإسلامبولي إلى شقيقه كانت قرب تنفيذ حكم الإعدام عليه، والتي حررها بتاريخ الرابع عشر من شهر يناير عام 1982، أي يعد واقعة الاغتيال بثلاثة شهور، حيث نشرتها صحيفة المرابطون التي كانت تصدرها الجماعة الإسلامية في أفغانستان تحت إشراف مؤسسها "طلعت فؤاد قاسم" أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية.

وقال الإسلامبولي في رسالته: أخي وحبيبي محمد بن شوقي أسأل الله أن يجمعني وإياك في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، واسأل الله لك الثبات في هذه الأوقات الحرجة جدًا.

وأضاف في رسالته "وكم كان شوقي يا ابن شوقي لرؤياك، عندما ذكروا اسمك لي، فقلت لهم: إنه مقبوض عليه في التحفظ، ولا يعرف شيئًا.

واختتم رسالته: "إننا في هذه المحاكمة نستمع إلي محاضرات دينية طيبة -وإن كان هناك بعض أخطاء- ، كما نستمع إلى الفضائح التي عرفناها من.."

يذكر أن شقيق الإسلامبولي الأكبر محمد شوقي هارب حاليًا في تركيا، حيث رفضت تركيا هذه الأيام إعطائه الإقامة الإنسانية علي أراضيها.



