سيولة مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

المرور

عاصفة ترابية

فتح الطرق الرئيسية

فتح جميع الطرق

شهدت المحاور والطرق الرئيسية سيولة مرورية اليوم الخميس، وسط تدعيم من الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

انتظمت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وصولا إلى شارع البحوث، وانتشر رجال المرور، مع شن حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بكل الطرق.

وشهدت "محاور الكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو" معدلات سير طبيعية.

وتعرضت البلاد أمس لموجة تقلبات وعواصف ترابية تسببت في غلق عدد من الطرق للحد من الحوادث المرورية بسبب حالة الطقس.


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