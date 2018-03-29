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شرطة البيئة تنفذ 114 قرار إزالة تعديات على النيل

قضايا وحوادث

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القطاع المصرفي

المرور

الفساد المالى

حملات مرورية

المسطحات

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها في مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل".

ونجحت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 173 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 114 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قضيتين في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.


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