بالفيديو.. "انتصار": عادي بنتي تتباس مش حرام

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علقت الفنانة "انتصار" على المشاهد الساخنة في الأعمال الفنية قائلة: "عادي بنتي تتباس هو البوس حرام ولا إيه".

وأضافت "انتصار" خلال لقائها ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" تقديم الفنان إداورد وريتا حرب "أكبر نجمات الفن في العالم اللى بيقبضوا بالدولارات بتتباس عادي.. أشمعنا إحنا يعني".

وحذرت ابنتها "شاهيستا"، من المجاملات في الفن، مطالبة إياها باختيار المخرج والدور الجيد للشخصية التي تجسدها.
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