بالصور.. بدء تجربة المعلم الآلي في مدرسة ابتدائية بفنلندا

29 مارس 2018 - 11:11 ص

بدأت مدرسة فنلندية تجربة استخدام مدرسيين آليين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن إلياس مدرس اللغات الجديد في مدرسة ابتدائية في فنلندا له صفات مميزة فهو يتمتع بصبر لا ينفد ولا يشعر تلميذ أبدا بالحرج من طرح سؤال عليه، كما أنه يمكنه الرقص، فهو إنسان آلي.

وأشارت الوكالة إلى أن إلياس قادر على فهم 23 لغة والتحدث بها ومزود ببرامج تسمح له بفهم أسئلة التلاميذ وتساعده على تشجيعهم على التعلم. كما أنه يتعرف على مستويات مهارة التلاميذ ويعدل أسئلته طبقا لذلك.

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