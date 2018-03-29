حماس تصدر بيانًا بشأن "يوم الأرض"

29 مارس 2018 - 11:14 ص

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانًا في ذكري يوم الأرض والتي وصفت هذا اليوم بـ"يوم الصمود للشعب الفلسطيني".

وأضافت في بيانها، التي ووجهته لأحرار العالم بأكمله: "في مثل هذا اليوم قبل 42 عامًا ثار الشعب الفلسطيني في وجه العصابات الصهيونية التي صادرت الأراضي الفلسطينية في المثلث والجليل، فأصبح اليوم ذكرى تمثل مناسبة ورمزاً للوحدة الوطنية، فالأرض هي الوطن، ولا وجود للفلسطينيين إلا على أرض فلسطين، فالدفاع عنها والجهاد من أجلها والحفاظ عليها واجب وطني لا يساوم عليه أحد" .

وتابعت الحركة في بيانها، "في إن ذكرى يوم الأرض (30 آذار) تجدد في وعينا قوة الدم الذي نزف شلالاً دفاعاً عن الأرض التي ثارت كالبركان في وجه المحتلين رغم التنكيل والقمع والإرهاب والتمييز العنصري وسلب الأرض وهدم القرى، وأكدت أن شعبنا كان ولا زال وسيبقى متشبثاً بالأرض، متمسكاً بها، مستعداً للتضحية من أجلها مهما كلف ذلك من ثمن " .

وأشارت: "تطل علينا ذكرى يوم الأرض، وشعبنا الفلسطيني يستعد للمشاركة في مسيرة العودة لفرض قواعد اشتباك جديدة تحاكي عودة الطيور المهاجرة إلى ديارها، وما زال الدم الفلسطيني يسيل، والأرض تُسلب والقدس تُهوَّد والضفة تُقطَّع، وغزة المقاومة تُحاصر، والفلسطيني في المنافي يُشتت".

وأردفت الحركة إنها أمام هذه السياسة العنصرية تؤكد "أنها تحيي شعبنا المقاوم في الضفة وغزة والقدس وال 48 والشتات، وتثمن تضحياته الجسام في سبيل التمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولة الطمْس وكل أشكال التطبيع، مضيفة، "انها تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أرضه ومصيره المشترك وحتمية العودة ورفض الوصاية والتوطين " .

واختتمت الحركة في بيانها، قائلة، "يسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً "