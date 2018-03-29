» مفاجأة من "مارادونا" لـ"حسام غالي"

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حسام غالي
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كشفت وسائل أعلام إمارتية عن رأي الأسطورة الكروية "مارادونا" في المباراة التي أقيمت بين فريقه الفجيرة مع النادي الأهلي، بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا علي تأسيس النادي الإماراتي.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن حسام غالي لاعب الأهلي كان له النصيب الأكبر من حديث مارادونا الذي أبدي إعجابه الشديد بالأداء الذى ظهر عليه خلال المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قائلاً، "أنني أحب أداءك"، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة سعيدة لقائد الأهلي الذي رد قائلاً: "إننى أحبك كثيراً، أنت جعلتنا نحب كرة القدم ومتعتها وفنها الجميل".

جدير بالذكر أن حسام غالى سجل هدفاً بطريقة فنية رائعة أثارت إعجاب الجماهير المصرية والاماراتية التى احتشدت فى مدرجات ملعب "الفجيرة" لمتابعة المباراة.


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