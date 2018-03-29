أساقفة بعد انتخاب السيسي: "أشجع رئيس للأقباط"

29 مارس 2018 - 11:22 ص

قال اثنان من الأساقفة الكاثوليك، لوكالة الأنباء الإيطالية، "أنسا"، واحد منهم مسئول عن منطقة سيناء، التي تعتبر معقلا لأنصار تنظيم "داعش"، إنهم "يشعرون بالحماية من قبل السلطات المصرية، وبالتالي فهم يدعمون إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حماهم من بطش داعش".

وقال الأسقف مكاريوس توفيق، للوكالة: "في كل محافظة الإسماعيلية، في الجزء الشرقي من دلتا النيل وقناة السويس، وداخل أبرشيتي، نحن محميون بشكل جيد".

وأوضحت الوكالة أن الأنبا "توفيق" مسئول عن منطقة في محافظة سيناء، التي تعتبر معقلاً لتنظيم "داعش" الذي يقاتله قوات الجيش منذ فبراير في إطار حملة مكافحة الإرهاب، التي أعلن عنها الرئيس"السيسى".

وأكد كيرلس ويليام سمعان، أسقف إيبارشية أسيوط: "نحن نشعر ونرى أن الحكومة الحالية تفعل كل ما في وسعها لحمايتنا"، مضيفًا أن "السيسي" رئيس لكل المصريين" .

وفيما يتعلق بالدعم الانتخابي للسيسي من قبل الأقباط أكد الأسقف "كيرلس": "من المؤكد أننا نؤيد الرئيس لأن مبادراته وإيماءاته تظهر أنه رئيس لكل المصريين".

وأضاف: "لم يكن لدى أي رئيس آخر من قبله الشجاعة للقيام بذلك لصالح المسيحيين"، مؤكدًا أن السيسي مهتم دائمًا بالكنائس: فعندما يزور مدينة يتم بناؤها ويظهر أمامه مسجدًا. يسأل على الفور، أين هي الكنيسة؟ مثال على ذلك، الكاتدرائية الجديدة التي يجري بناؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "ماكاريوس" أيضًا أن غالبية المجتمع القبطي يدعم السيسي وصوتوا له في الانتخابات الرئاسية.

وبشأن التدبيرات الأمنية قبيل عيد الفصح القبطي، أقر الأسقف بأن "الإرهابيين دائمَا يستغلون أي من هذه المناسبات للقيام بهجماتهم الغادرة".

وحذر ماكاريوس من أن يمكن أن يحدث شيء ما، مثل ما حدث في أوروبا أو في أمريكا مؤخرًا، لكنه أكد أن "الشرطة والجيش يبذلون كل ما فى وسعهم لحمايتنا".

وقال الأسقف أنه يقوم بجولة في ثماني مقاطعات ''للاحتفال بقداس مع مختلف المجتمعات المحلية''، ونشعر بأن ''نحن أحرار تمامًا لتحرك في جميع أنحاء على الرغم من التهديد الذي تشكله "داعش" لنا".