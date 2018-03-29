علاء أمام المحكمة: "زوجتى مدمنة طبخ"

29 مارس 2018 - 11:27 ص

أقام "علاء غ."، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للمطالبة بتطليق زوجته بسبب إدمان زوجته الطبخ.

وقال الزوج في دعواه "مراتي مجنونة بالطبخ عايزة تبيع شقتنا وعربيتي وتفتح قناة طبخ.. ونقعد نستناها تصرف علينا وتبقى كمان هي راجل البيت".

وأضاف "علاء.غ "، تعرفت على زوجتى أثناء تواجدي بصيدلية والدها، فهى إحدى جارتي وظلت بيننا علاقة عاطفية لمدة سنة، وتقدمت لخطبتها التي لم تُكمل شهرين".

واستكمل الزوج: تمت مراسم الزواج وتحول الحب إلى جنون الطبيخ، حتى في أوقات متأخرة من منتصف الليل من هنا بدأت الخلافات تدخل إلى منزلنا".

واستطرد: فقدت أعصابى بسبب تصرفاتها سمعتها تتحدثت لوالدتها عن بيع الشقة والعربية بتاعتي وهفتح قناة طبخ تخرب الدنيا".

لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة لرفع دعوى طلاق للضرر منها، وحملت الدعوى رقم 367 لسنة 2018.