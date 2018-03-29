رئيس شورى الجماعة الإسلامية لعبد الماجد: "ارحمنا"

29 مارس 2018 - 11:54 ص

قال المهندس أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن التاريخ لايؤخذ من "فيس بوك" ولامن "آيات عرابي".

وأضاف على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تاريخ هذه الحقبة له مصادره فى الوثائق والكتب المعتبرة ارحمنا من سفاهة هذه المرأة"، فى إشارة منه لعاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الإسلامية، والذى كرّس الشهور الأخيرة على صفحته الرسمية في الرد على آيات عرابي المحسوبة على ما يسمي بـ "دعم الشرعية" المطالب بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقام عبد الماجد بالرد على عرابى في منشورات مطولة علي صفحته الرسمية، عقب تصريحاتها بأن عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات كانت بمعرفة المخابرات الأمريكية، وأن الجماعة الإسلامية كانوا كأداة تم استخدامها لتنفيذ العملية.

مطالبات حافظ لعبد الماجد بترك هذه المرأة- آيات عرابي- لم تلق ترحيبا من قبل مؤيديه حيث قال حساب حاتم الضو Hatem Eldawy : لابد من النزول لمستوى تفكير الأجيال الحالية والقادمة ووضع المتغيرات السريعة عن مستوى استخلاص المعلومة ومصادرها ومواكبة التقدم التكنولوجي المؤدي اليها في القلب من الاعتبار ومن ثم يمكننا تقرير السكوت أم الرد على مزوري التاريخ.

وأضاف حساب إبراهيم عشم الله Ibrahim Ashamallah قائلا: يا فضيلة الشيخ أسامة حافظ.. دع المهندس عاصم عبد الماجد يفضح أكاذيبها ، ويبين للناس حقيقتها ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وأيضًا المخدوعون بها غير قليل، ولعل الكثيرين منهم يتفهمون حقيقة انخداعهم في كثير من المندسين، وحتى لا يُشوش التاريخ عند من لم يحضر هذه الأحداث أو لم يتبينها من مصادرها الموثوقة، وحتى لا تؤثر في العامة أو الدهماء وما أكثرهم الذين يقلدون ما يسمعون ويتحاكون بما يتلقون من أمثالها.