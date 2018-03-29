أمين: هذا ما على الوفد فعله لخوض انتخابات 2022

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حدد عماد الدين حسين الأسباب التى من شأنها دعوة الشباب للمشاركة فى العملية السياسية  بشكل عام, مؤكدًا أنه فى البداية يجب تحديد ما هى  فئة الشباب  المقصودة والتى  من المؤكد أنها  الشريحة  العازفة  عن المشاركة والمحبطة فعلا.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "اقتربوا من الشباب  بدلا من انتقادهم فقط", بأنه لجذب الشباب للمعترك السياسي يجب أن نوفر لهم مناخًا عامًا  يقنع غالبية الشباب  بالمشاركة , فلا  يمكن  إقناع الجميع، لكن على الأقل ضرورة توفير بيئة تبعث برسالة إلى الشباب بأن ذهابهم إلى التصويت كان سيؤدى معنى وقيمة  وأثر إيجابى فى المستقبل.

وتابع قائلاً: "من أسوأ التصورات أن يكتفى البعض بانتقاد الشباب، وهو غير مدرك أنهم كل المستقبل, وأن هناك أملا فى هذا الغد، بدلاً من أن تكون كل أحلامهم هى الهجرة للخارج، حتى لو كانت غير شرعية, ونرجو أن تتسع المبادرات الشبابية للأخذ بسواعدهم، حتى لا نوفر للمتطرفين والإرهابيين الخزان البشرى للتجنيد ".

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