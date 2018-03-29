الأصوات الباطلة تتفوق على "موسى"

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اللجنة المشرفة علي الإنتخابات الرئاسية

انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في محافظة القليوبية من عمليات فرز اللجان العامة بالمحافظة وعددها 16 لجنة حيث بلغ من لهم حق التصويت علي مستوى المحافظة 3ملايين و450 ألفا و61 ناخبًا.

وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم مليونًا و326 ألفًا و417 ناخبًا بنسبة 43%، وحصل عبد الفتاح السيسى على 1168596 بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 105711.

بينما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى  على 35290.


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