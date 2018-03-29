  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
صورة الخبر

تقارير إنجليزية تنحاز لهذا اللاعب ضد محمد صلاح

الزمالك

بالمستندات.. بنك مصر يورط مسئولي الزمالك

مامون فندي

فندى عن "الرئاسية": "المولد انفض"

ن

تسريبات اللحظات الأخيرة قبل مقتل "عبد الله صالح"

سعد الدين ابراهيم

بلاغ ضد سعد الدين إبراهيم بسبب "الرئاسية"

الزمالك

أمر ضبط وإحضار مسئولين بالقلعة البيضاء

السيسي وموسي

هذا عدد المصوتين في الانتخابات بجميع محافظات مصر

ي

هل تُخصم غرامة "الرئاسية" من فاتورة الكهرباء؟

عبد الفتاح السيسي

"السيسي" رئيسا لولاية ثانية بنسبة 92%

ابوتريكة

"أبو تريكة" يعود إلى مصر

جلال يطلب التعاقد مع "عبد الشافي" الصيف المقبل

الرياضة

عبد الشافي
عبد الشافي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«جلال»: عودة "عبد الشافي" للزمالك مكسب

#

«رونالدو» يتمسك بانتقال «صلاح» للريال

#

ساندرا نشأت تواجه«السيسي» بأسئلة جريئة

#

«ناجي» يكشف عن حارس الفراعنة في كأس العالم

طالب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، بضرورة التعاقد مع محمد عبدالشافي، لاعب نادي أهلي جدة المُعار لصفوف الفتح السعودي، في الصيف المقبل.

وأكد «جلال»، في تصريحات له، أن عودة «عبدالشافي» ستكون أفضل اختيار، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية وخبرات عالية

وكان «عبدالشافي» قد بدأ مسيرته في الدوري السعودي، مع أهلي جدة، بداية من صيف 2014، ليفوز معه بـ4 ألقاب مختلفة، أبرزها الفوز بلقب الدوري السعودي، في موسم «2015-2016».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة
» "أبو تريكة" يعود إلى مصر
» دخول الرجال على زوجتك الحمام فى المنام اكتشاف سر يخصها
» مقتل 68 شخصًا خلال تمرد داخل سجن
» بالفيديو.. اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع يثير أزمة
» مفاجأة من "مارادونا" لـ"حسام غالي"
» عامل يلقى بزوجته من الطابق الرابع بدار السلام
» الذهب يتراجع 9 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» تسطو على محل مجوهرات خطيبها وتسرق 2 كيلو ذهب
» الحكم على ممثل شهير بالسجن لمدة عام
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018