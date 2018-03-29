"السيسي" رئيسا لولاية ثانية بنسبة 92%

29 مارس 2018 - 12:47 م

أكدت النسب الأولية لنتائج فرز الأصوات بالمحافظات عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على نحو حوالى 23 مليون بنسبة 92% من المشاركين اللذين وصل عددهم إلى 25 مليون ناخب.

وتشير المؤشرات إلى حصول المهندس موسى مصطفى موسى على 3% من إجمالي الأصوات التي أدلت بأصواتها في محافظات الجمهورية وفقا لـ"الأهرام".

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين المقبل.

وكانت عملية الفرز قد بدأت مساء أمس الأربعاء فور إغلاق اللجان في العاشرة مساء بجميع المحافظات.