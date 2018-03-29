أغرب شرط لتوقيع عقد زواجي!

29 مارس 2018 - 12:55 م

سيدتى أنا مطلقة منذ سنوات، رفضت الزواج مرة أخرى طيلة السنوات الماضية، حتى أقوم بتربية أبنائي الأربعة، حتى وصلوا جميعًا لمراحل يستطيعوا فيها الاعتماد على أنفسهم، رغم أنني شابة وعلى قدر من الجمال، وتقدم لي خلالها عدد كبير من الرجال، ولكنني الآن وجدت نفسي قد أصبحت وحيدة وبلا عائل بعد زواج أولادي، فاقتنعت بآراء صديقاتي بعد أن استخرت الله، وقررت أن أقبل على الزواج من أول شخص مناسب.



تقدم لي رجل أعمال أرمل وميسور جدًا، يكبرني بعدد كبير من السنوات، وهو أب وجد لأحفاد، وقدم لي عروضًا قيمة من جانب المعيشة الكريمة والإقامة معه، وطلب منى أن أستقيل من وظيفتي، وبعد أن اقتنعت به ووافقت على الزواج وكدت أقدم على استقالتي فوجئت به يطلب منى طلبًا غريبًا جداً وهو شرط مع عقد القران، وهو أن أقوم بالتوقيع على عقد يتضمن تنازلي عن كافة حقوقي المادية حال الانفصال أو بعد وفاته، فجميع حقوقي تذهب لأبنائه وأحفاده.. وأنا الآن مترددة ومتخوفة منه جدًا.. فبماذا تنصحيني؟ هل أوافق، وهل هذا من حقه أو أنه أمر ومطلب عادى لبعض الأزواج؟! أم أرفض وأظل كما أنا؟!





(الرد)

والله يا أختي تعجبت وتأسفت على موقف هذا الرجل وشرطه الذي ليس بغريب قدر ما هو يحمل معاني كثيرة وواضحة للأنانية!

إياكِ أن تتركي وظيفتك من أجل هذا الشخص الأناني هو وأبناؤه، فالذي لا يراعى شرع الله وحدوده ولا يؤمن بها ليبخس الناس حقوقهم فهذا غير مستأمن على إنسانة ملتزمة مثلك راعت الله تعالى في أبنائها وعكفت على تربيتهم ورعايتهم وأضاعت من أجل الاطمئنان عليهم أجمل سنوات عمرها، وثقي أن الله تعالى سيعوضك خيرًا كثيرًا عن ذلك، بل وسيعوضك بزوج آخر إن شاء الله أفضل منه بكثير، يعرف قدرك، فقط لا تتسرعي في القبول بأي شخص يتقدم لك، فأنت صبرت كثيرًا، فتريثي حتى ما إذا تزوجت فيكون زواجك من الشخص المناسب المتكافئ معك في كل شيء حتى تكملي حياتك معه في معيشة مستقرة..

أما هذا الشخص المذكور فيتفضل هو ليبحث عن ممرضة تقوم على رعايته ووقتها ربما يكون راتبها بعد مدة خدمتها أكبر من قيمة "الثُمن" المستحق لزوجته من الميراث بعد وفاته (وبالطبع الأقدار بيد الله تعالى) ولكنه هو من افترض من البداية أنه سيتوفى قبلها! أو في النهاية سيبحث عن زوجة أخرى معدمة تمامًا توافق على شروطه الظالمة، ووقتها ستكون مضطرة بالطبع لتعيش في سبيل الستر والطعام (وهذا ما يوجع القلب!) وحسبنا الله ونعم الوكيل.. أما أنت غاليتي فلستِ في حاجة إليه ولا إلى طعامه المطعم بالظلم والبخس والذل، أعزك وأعزنا الله تعالى في الدارين.

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