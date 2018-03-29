أول تعليق من صلاح على فيديو "الأطفال"

29 مارس 2018 - 12:57 م

عبر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عن فرحته بالمشاركة في الخدعة التي أجراها النادي على عدد من الأطفال لمفاجأتهم بالاحتفال بعد تعليقهم على الأهداف.

وقال "صلاح" في تغريدة له عبر نوقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن أكون قادرًا على المشاركة في هذه اللحظات مع الأطفال فقد كان أمرًا ممتازًا.. فاليوم سيعيش لمدة طويلة في ذاكراتهم".

وكان محمد صلاح، يتخفى خلف صورته أثناء تعليق الأطفال على الأهداف وفور تسجيل الهدف يقفز من خلف الصورة ليحتفل معهم.

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