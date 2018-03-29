تعرف على مدة غياب "معلول" عن الأهلى

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تأكيد غياب لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس على معلول بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراته الدولة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكوستاريكي.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر للأهلي أن إصابته التي تعرض لها تتمثل في كدمة قوية في كاحل الساق.

وأشار التقرير الطبي للاعب إلى أن معلول سيحتاج لراحة قرابة الشهر على أن يكون بعدها جاهزا للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن طبيب المنتخب التونسي أكد فى تصريحات سابقة أن الفحوصات أثبتت عدم تعرض معلول لكسر في القدم.

 


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