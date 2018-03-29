» الذهب يتراجع 9 جنيهات ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم بواقع 9 جنيهات للجرام بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 650 جنيها في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18 : 557 جنيها
عيار 21 : 650 جنيها
عيار 24 : 743 جنيها
الجنيه : 5200 جنيه
الأوقية : 1323 دولارا
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.
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