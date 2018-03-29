» الذهب يتراجع 9 جنيهات ليسجل هذا الرقم

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الذهب

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أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم بواقع 9 جنيهات للجرام بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 650 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 : 557 جنيها

عيار 21 : 650 جنيها

عيار 24 : 743 جنيها

الجنيه : 5200 جنيه

الأوقية : 1323 دولارا

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.


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