هل تُخصم غرامة "الرئاسية" من فاتورة الكهرباء؟

29 مارس 2018 - 01:12 م

أجاب مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، على السؤال المطروح الآن بين المواطنين حول بيان اللجنة العليا للانتخابات بشأن غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات.

وقال: "إن ما تداول بشأن الغرامات يطلق عليه "كذبة أبريل"، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات، التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد"، "بحسب ما نشرة موقع مصراوى"

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، قد قال إن غرامة الـ500 جنيه للممتنعين عن التصويت بنص قانوني، وليست للانتخابات الرئاسية فقط، لكن للانتخابات البرلمانية والمحلية والاستفتاء، وقصد به المشرع أن يؤكد للمواطن أهمية صوته.