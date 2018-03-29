» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة

29 مارس 2018 - 01:44 م

أقدما عامل على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب خلع زوجته له ومنعه من رؤية نجله في أبو النمرس بالجيزة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد بانتحار عامل إثر إصابته بجرح قطعي أعلى الرسغ الأيسر مع اضطراب حاد في درجة الوعي والتنفس وتوقف عضلة القلب.

وبسؤال شقيق نجل المتوفى، أقره باستخدام سكين مطبخ، وقطع شراين يده وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة عقب خلع زوجته له وحرمانه من رؤية نجله البالغ من العمر 4 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.