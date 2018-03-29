أمر ضبط وإحضار مسئولين بالقلعة البيضاء

29 مارس 2018 - 01:47 م

تقدمت مساء أمس اللجنة المالية المكلفة بإدارة أمور نادي الزمالك المالية ببلاغ إلى النيابة العامة بسبب إغلاق خزينة النادي والاشتراكات بناء على تعليمات من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وأمر قسم شرطة العجوزة، ضبط وإحضار المدير المالي وأمين خزينة القلعة البيضاء اليوم للتحقيق في البلاغ.

وعلى الفور استدعى قسم شرطة العجوزة عن طريق أمر ضبط وإحضار كلا من محمد بدر المدير المالي وعبدالكريم محمد أمين الخزينة للمثول للتحقيق.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أصدر تعليماته أمس، بإغلاق مقر خزينة النادى ومكتب الاشتراكات، وعلى الفور قامت اللجنة المالية اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى بإبلاغ النيابة العامة بذلك.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية يتواجد في نادي الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية، وتقرر إلغاء توقيعات رئيس النادي ونائبه وأمين الصندوق على الشيكات، لحين انتهاء التحقيقات، وتم تكليف اللجنة المالية بتسيير أمور النادي ماليا.