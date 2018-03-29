بلاغ ضد سعد الدين إبراهيم بسبب "الرئاسية"

29 مارس 2018 - 01:48 م

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للسيد المستشار المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2088 لسنة 2018 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس 2018.

ونص البلاغ على أن سعد الدين إبراهيم أصدر تقريرا عن الانتخابات الرئاسية وصفها فيه بعدم الديمقراطية وأنها شهدت مخالفات عديدة وأن الإقبال من الناخبين المصريين كان ضعيفا للغاية، وهو ما يردده قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين للخارج والقنوات المأجورة الموالية لهم.

وأكد محمود في بلاغه رغم أن سعدالدين إبراهيم قد تقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سيرها ومراقبتها إلا أن الهيئة رفضت طلبه لعدم استيفائه للشروط القانونية، وهو ما يمنعه من إصدار أي تقارير عن الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا في بلاغه أن سعد الدين إبراهيم يتلقى تمويلات مالية ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان وجهات خارجية لنشر تلك الأخبار الكاذبة وتشويه السمعة المصرية الدولية، وهو ما يعد تكديرا للأمن والسلم الاجتماعيين.

وطالب محمود في بلاغه إصدار أمر بضبط وإحضار سعد الدين إبراهيم وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه، وضم التقرير الصادر من مركز ابن خلدون المتضمن أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

كما طالب أيضا بإجراء تحريات جهاز الأمن الوطني عن علاقة سعد الدين إبراهيم بالتنظيم الدولي للإخوان وتلقيه مبالغ مالية من جهات خارجية لنشر تلك الأخبار الكاذبة، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.