"صلاح" يزوج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

29 مارس 2018 - 02:16 م

تكفل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بزواج عدد 70 عريسًا وعروسة من أهل قريته الغير قادرين على نفقته الخاصة.

وكشفت صفحة "ليفربول بالعربي"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن المبالغ المادية التي دفعها صلاح لهذا العدد من الزيجات لافتة إلى أن الإجمالي 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وتابع: "هذا بخلاف جهاز لسرطان العظام وقيمته 12 مليون جنيه و7 ملايين لمعهد ديني و5 ملايين لمستشفى طنطا و5 ملايين للبنية التحتية في شوارع طنطا ده غير رواتب شهرية لمحتاجين وكل هدف بيحرزه بيدبح عجول، وغير أنه عامل جمعية صلاح الخيرية اللي بتساعد 3000 محتاج شهريًا، بالإضافة إلى 31 سماعة أذن متطورة من ألمانيا قيمة الواحدة بـــ50 ألفًا لأطفال قريته اللي بيعانوا من الصم.

وأضاف: "غير 17 حالة في إنجلترا أعلنوا إسلامهم اقتداء بأخلاقه وروحه اللي بيظهر فيها تعاليم الإسلام الحنيف واللي هما قالوا الكلام ده بنفسهم على صفحاتهم الشخصية.. النهاردة نادي ليفربول أعلن عن القيمة التسويقية المحتملة لانتقالات محمد صلاح الصيف المقبل 250 مليون يورو، أي ما يعادل المليارات بالجنيه المصري.

وأضاف الموقع: "طبعًا هو مش بينشر ولا بيقول حاجة عن الخير اللي بيعمله، لكن المؤسسات هي اللي بتقول عشان تشجع الناس يتعاونوا معاهم، مضيفًا: "فعلا الخلق الأدب بيتجمعوا فيه وربنا يكرمه بكل حسنة بيعملها".