تسريبات اللحظات الأخيرة قبل مقتل "عبد الله صالح"

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، صورًا مسربة من إحدى كاميرات المراقبة التي كانت بمنزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي قتل في ديسمبر الماضي علي يد الحوثيين.

الصورة المتداولة شهدت كل من على عبد الله صالح والزوكا  أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، وقد جرى اعتقالهما من قبل الحوثيين وتم تصفيتهما بعد أسرهما، وليس كما قالت روايات سابقة أنهما قتلا في المعارك وتم قنصهم وغيرها من الروايات الأخري.

في الوقت الذي تداول فيه البعض محادثات مسربة لـ"لزوكا"، قبل مقتله بساعات، تكشف طبيعة الوضع الذي كان يعيشه بجوار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي قتل برفقته.

وذكرت المحادثات المسربة عبر "واتس آب"، أن "الزوركا" طالب  قيادات المؤتمر الشعبي العام بنجدتهم بعد أن تمكن الحوثيين من محاصرتهم في منزل الرئيس الراحل.

وبحسب المراسلات، فقد كان القيادي العسكري مهدي مقولة أحد القيادات التي تراسل معها عارف الزوكا خلال المحادثة، وبعث له على ما يبدو في الصورة مقطع صوت للرئيس الراحل علي عبد الله.






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