"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول

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حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في "الريدز" من صحيفة "ميرور" الإنجليزية  لهذا الموسم بعد تألقه خلال اللقاءات التي خاضها النادي في مختلف المسابقات.

وحصل صلاح على  9 – 10 فى التقييم الذى أعدته الصحيفة عن مستويات لاعبى ليفربول هذا الموسم، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أى لاعب آخر.

وقالت الصحيفة: "لم يتوقع أحد أن يتألق محمد صلاح بهذا الشكل عندما انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من روما الإيطالى، هناك من تحدث أن إدارة ليفربول أخطأت فى دفع 37 مليون جنيه إسترلينى لضم محمد صلاح، لكنه خالف التوقعات ونجح فى تحطيم العديد من الأرقام القياسية بتسجيل 36 هدفاً فى 41 مباراة".

ويلتقي ليفربول السبت المقبل مع كريستال بالاس بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".


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