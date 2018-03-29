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مهندس يقتل مدرسًا أقام علاقة محرمة مع زوجته

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مهندس لاتهامه بقتل مدرس، أقام علاقة غير شرعية مع زوجته بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن إخطارًا  يفيد بالعثور على عامل مقيد اليدين والقدمين بناحية منطقة الاستثمار، ومصابًا بجرح قطعي بشرايين العنق وطعنات متفرقة بالظهر والبطن والصدر والذراعين، وتم نقله لمستشفى النوبارية العام لإسعافه ووفاته أثناء تحويله لمستشفى الصفوة بالعامرية الإسكندرية.

وبسؤال المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفي، اتهم مهندس بالتعدي عليه، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط السيارة المشار إليها والأداة المستخدمة (مطواة) وهاتف محمول خاص بالمجني عليه بإرشاد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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