فندى عن "الرئاسية": "المولد انفض"

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وصف الدكتور  مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، انتهاء الانتخابات الرئاسية بـ"المولد الذي انفض".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر" قائلًا: "وانفض المولد، فهل للإنسان أن ينظر في المرآة ويرمم كرامته كإنسان خلال السنوات المقبلة".

واختتم تدوينتة بقوله: "الحياة بدون كرامة لا تستحق".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت قد انتهت بالأمس وسط تكهنات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قد تصل إلى 96% من إجمالي الأصوات التي ذهبت للتصويت.

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