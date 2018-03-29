وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأورام الجامعي بجامعة طنطا

29 مارس 2018 - 02:39 م

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا مستشفى الأورام الجامعي، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي من المقرر أن يفتتحها وزير التعليم العالي اليوم بجامعة طنطا.



جدير بالذكر أن مستشفى الأورام الجامعي تم بناؤها وتجهيزه بالكامل بالجهود الذاتية، حيث تضم 66 سريرا داخليا، و6 أَسِرَة عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و25 سريرا لإعطاء علاج كيماوي خارجي، و2 معجل خطي عالي الطاقة ومنخفض الطاقة محاكى، و6 عيادات خارجية تخصصية، وعيادة علاج ألم مزودة بجهاز C-Arm ، ومعمل متكامل

