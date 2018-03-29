"الزمر" يطالب الرئيس بالاستماع لـ"معارضيه"

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مصر

الانتخابات

السيسي

الزمر

موسى مصطفى موسى

طالب القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية بيستمع لمعارضيه قبل مؤيديه.

وأضاف "الزمر" في تدوينة له على "تويتر" قائلًا: "أرى أن صوت المواطن المصري كان مطلوباً بشدة لكونه يمثل الإرادة الشعبية".

وتابع: "لذا فالواجب على الفائز أن يراعي رغبات الشعب وطموحاته، ويستمع لرأي المعارضين قبل المؤيدين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت قد انتهت بالأمس وسط تكهنات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قد تصل إلى 96% من إجمالي الأصوات التي ذهبت للتصويت .




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