بالصور.. "مانشيت" يحيل المصرى اليوم لنيابة أمن الدولة

29 مارس 2018 - 03:04 م

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا تقدم به المحامي سمير صبري ضد جريدة المصري اليوم بسبب المانشيت الذي نشرته الجريدة في طبعتها الأولى اليوم، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم اليوم ببلاغه إلى النائب العام، مختصمًا فيه الجريدة ورئيس تحريرها، في ضوء ما نشرته "المصري اليوم" على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم من تغطية للانتخابات الرئاسية، مطالبًا بالتحقيق في ما نشرته الجريدة، معتبرًا أنه يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية التي تنطوي على إساءة وإهانة للمصريين ومؤسسات الدولة، يعاقب عليها القانون وتستوجب التحقيق الفوري





