هذا الخطأ ارتكبه «مبارك» ويكرره «السيسي»

29 مارس 2018 - 03:51 م

جلوبز: الاثنان حاربا الإسلاميين دون التحالف مع الطبقة الوسطى.. ما يؤدي إلى الارتماء بأحضان الإخوان



السيسي يعتمد على عدم حماس الطبقة الوسطى للثورة لكن خبرة التاريخ تختلف

إطالة أمد حكم الفرد الواحد أمر ينذر بالكوارث وسيحصل هذا في مصر يومًا ما

قالت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبه الرئيس الأسبق حسني مبارك في حربه ضد الإسلاميين.

وأضافت الصحيفة في سياق تعليقها على فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية: "الرئيس المصري فاز في الانتخابات التي أخلاها من أي مظهر من مظاهر المنافسة النزيهة والعادلة".

وتابعت: "ماذا تفعل مع نظام حاكم يدهس حقوق الإنسان والمواطن، ويملأ المعتقلات بالسجناء السياسيين، ويسمح بعمليات التعذيب ويمنع خصومه من منافسة الرئيس بالانتخابات، لكن في نفس الوقت يحافظ نفس النظام على تحالفه مع الغرب، ما الحال مع نظام مثل هذا؟".

واستدركت: "السيسي كان يأمل في عودة نسب التصويت التي تصل إلى 97 % من أصوات الناخبين، وفي آخر انتخابات أجراها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين حصل الأخير على 100% من الأصوات".

وأوضحت الصحيفة أن "كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة زارت القاهرة في عام 2005، وطالبت بخطاب علني الشعب المصري أن يعمل لصالح الديمقراطية، ولمحت إلى إن الإسلاميين سيستغلون الديمقراطية من أجل الدفع بأجندتهم".

وأردفت: "طالبت المسئولة الأمريكية وقتها بانتخابات حرة وحقيقية في مصر، وسارعت بفرض انتخابات من هذا النوع على السلطة الفلسطينية ولم يمر عام إلا وتصعد حكومة حماس، وبعدها بـ 5 سنوات تخرج الجماهير المصرية لشوارع القاهرة ويطالبون بالديمقراطية الليبرالية".

وأشارت إلى أنه "من وجهة نظر إسرائيل والولايات المتحدة؛ فإن سقوط مبارك كان نتيجة غير مرجوة من ثورة التحرير، إلا أن تحميل باراك أوباما المسئولية عن ذلك ليس أمرًا صائبًا؛ فالرئيس الأمريكي السابق بعدد من الأخطاء في الشرق الأوسط، لكن عدم دعم مبارك ضد شعبة ليس أحد تلك الأخطاء، ورغم أن أوباما أراد مصالحة مع العالم العربي ولم يرغب في فرض الديمقراطية، إلا أنه لم يكن لديه أي خيار حينما اتضح له ان البساط سحب من تحت أقدام الرئيس المصري".

ورأت أن "الخطأ الأكبر لمبارك كان عدم تعلمه الدرس من تجربة شاه إيران والثورة الإسلامية عام 1979، فالحرب ضد الإسلاميين تتطلب حلفاء من الطبقة الوسطى، ولابد من فتح المجال السياسي أمام هذه الطبقة، لكي تتمكن من تنظيم نفسها والتعبير عن آمالها ، ولئلا تضطر نفس الطبقة إلى الارتماء في أحضان الإخوان المسلمين".

وذكرت أن "هذا الخطأ يعاود السيسي ارتكابه الآن؛ وحتى لحظتنا تلك يمكن للرئيس المصري الاعتماد على عدم حماس الطبقة الوسطى لإعادة تجربة الثورة والفوضى، لكن الخبرة التاريخية علمتنا أين تتجه هذه الطبقة إذا تجاهل النظام الحاكم طموحاتها السياسية لفترة طويلة".

وحذرت في النهاية من أنه "أن تطول فترة حكم الفرد الواحد لهو أمر ينذر بالكوارث، وهو الأمر الذي لابد أن يكون معلومًا ليس فقط في روسيا والصين وفنزويلا وإنما لابد وأن يكون بالضرورة معروفًا يومًا ما في مصر، وهذا من سوء حظ كل من يؤسس حياته وحساباته على فكرة العمر الطويل المتوقع للنظام".