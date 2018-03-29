«المحرصاوي» يفتتح المؤتمر السنوي لأقسام المخ والأعصاب بـ«طب الأزهر»

29 مارس 2018 - 04:17 م

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر السنوي لأقسام طب المخ والأعصاب تحت عنوان "الجديد في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك بمشاركة الجمعية المصرية لجراحات المخ والأعصاب.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب الأزهر، والدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية، والدكتور محمود صديق، وكيل كلية طب الأزهر للدراسات العليا، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسين محمد حسين، رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور كامل هويدي، سكرتير المؤتمر، والدكتور محمود هارون، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية لجراحات المخ والأعصاب.

بدأ المؤتمر بكلمة من الدكتور "المحرصاوي"، عن أهمية الجامعة وأن بها أكتر 350 ألف طالب وطالبة، و33 ألف من الطلاب الوافدين، و5 مستشفيات تعليمية، ومستشفى تخصصي وإدارات طبية، و52 مركز بحثي ووحدة ذات طابع خاص، وبها 17 ألف عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة، و14 ألف موظف وعامل ، جامعة بهذه القوة يجب أن تكون مكانتها في أعلي الأماكن.

وأضاف "المحرصاوي" أن الأزهر يحتوي 107 جنسية لتعليم العلوم الدينية والشرعية والتطبيقية، ولجنة التصنيف الأفريقي الأوربي أعطت قطاع الطب تصنيف "ممتاز"، وهي لجنة تتابع علي أرض الواقع ما يحدث في القطاع، ومنذ تولي رئاسته افتتح مؤتمرات طبية بشكل دوري كل أسبوع، والآن أصبح ثلاث مؤتمرات في اليوم الواحد، كما سيفتتح مؤتمر الروماتيزم، وهذا يعني أن طب الأزهر وصل إلي درجة عالية من التميز والتقدم والرقي.

و صرح كامل هويدي، أستاذ طب المخ والأعصاب وسكرتير المؤتمر أن المؤتمر يشهد مشاركة من جميع الجامعات المصرية، من جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وبنها والزقازيق والإسكندرية وغيرها، وأيضا مشاركة مميزة من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى انه تم تنظيم أسبوع كامل لعدد من ورش العمل وذلك قبل انطلاق المؤتمر.

وأضاف سكرتير المؤتمر، أن الجلسات كانت مليئة بكافة النقاشات حول كل ما هو جديد في أمراض المخ والأعصاب للأطفال والكبار، وشملت الجلسات جلسة لخبير أجنبي لعرض استخدام التداخلات الجراحية في المخ والأعصاب سواء للأطفال أو للكبار.

وأشار إلي أن تنظيم المؤتمر جيد جدا، والمشاركة واسعة من كافة الأطباء لمعرفة كل ما هو جديد حول المخ والأعصاب في مصر، مشيرا إلى أن طب المخ والأعصاب يشهد حالة من التقدم والرقى والتطور العالمي.