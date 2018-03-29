» تحذير من «الكهرباء» للمواطنين بسبب العواصف الترابية

29 مارس 2018 - 04:22 م

حذر مركز التحكم القومي للكهرباء، المواطنين من الاقتراب من المهمات الكهربائية، حرصاً على سلامتهم، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد.

وقال المركز في بيان له، اليوم الخميس، إن خط "توشكى 2- ميديكوم" 220 كيلو فولت، تعرض لخسائر فادحة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي اجتاحت البلاد.

وأشار البيان إلى أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى انسحاب الجهد عن محطات توشكى (1، 2)، وشرق العوينات، وتوجهت فرق الطوارئ، والتي أفادت بوجود التواء وسقوط عدد من الأعمدة والأبراج وانقطاع تغذية حوالي 35 ميجاوات عن المحطات.

وأكد المركز أنه تم تدبير التغذية البديلة وتوفير المولدات الديزل للمنشآت الحيوية لحين إصلاح الأبراج والأعطال السابقة، ويجرى حالياً العمل على حصر الخسائر والتلفيات، مؤكدا استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.