  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
مرسى

«بيان عاجل» لنجل «مرسي» بشأن حالته الصحية

سعد الدين إبراهيم

«سعد الدين إبراهيم» يواجه الحبس 3سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

النيل للطيران

العراق تحتجز طائرة مصرية

أوبر

«أوبر» ترفض الإفصاح عن بيانات عملائها للدولة

انتخابات الرئاسة

سعر الصوت وصل إلى مائة جنيه في "الانتخابات" ‎

مبارك

هذا الخطأ ارتكبه «مبارك» ويكرره «السيسي»

عبد الله السناوى

السناوى يكشف تفاصيل "ما بعد الرئاسية"

هل تلحق «المصري اليوم» بـ «التحرير» ؟

بالصور.. "مانشيت" يحيل المصرى اليوم لنيابة أمن الدولة

بشرى سارة من «الأرصاد» عن طقس الغد

الصفحة الأخيرة

الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

#

ليل الأحد بارد للغاية.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

#

طقس الاثنين معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

#

طقس الجمعة.. صقيع بسيناء وأمطار على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا غدًا، الجمعة، ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 23 درجة و14 درجة للصغرى، والإسكندرية 21 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و14 للصغرى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» دعوة إسرائيلية لربط غزة ومصر بـ «مشاريع تحلية»
» صدمة في الأهلي بسبب «معلول»
» الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"
» قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية
» نجم الزمالك يوافق على الانتقال للمقاصة
» رسميًا.. «جريشة» حكمًا في كأس العالم 2018
» تحذير من «الكهرباء» للمواطنين بسبب العواصف الترابية
» شاهد.. الحلقة 112 من مسلسل «أرطغرل» كاملة ومترجمة
» مؤشر البورصة الرئيسي يصل المنطقة الخضراء
» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة
» "أبو تريكة" يعود إلى مصر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:47 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018